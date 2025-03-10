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Регион
10 марта, 16:18

Чайка занял пост замглавы Россотрудничества

Путин назначил Чайку замруководителя федерального агентства по делам СНГ

Игорь Чайка. Обложка © ТАСС / Евгений Разумный

Игорь Чайка. Обложка © ТАСС / Евгений Разумный

Заместителем руководителя Россотрудничества назначен Игорь Чайка, соответствующий указ уже подписал президент РФ Владимир Путин. Об этом говорится на сайте официального опубликования правовых актов. Документ вступает в силу с 10 марта этого года.

«Назначить Чайку Игоря Юрьевича заместителем руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству»,сказано в тексте.

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Татьяна Миссуми
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