Чайка занял пост замглавы Россотрудничества
Путин назначил Чайку замруководителя федерального агентства по делам СНГ
Игорь Чайка. Обложка © ТАСС / Евгений Разумный
Заместителем руководителя Россотрудничества назначен Игорь Чайка, соответствующий указ уже подписал президент РФ Владимир Путин. Об этом говорится на сайте официального опубликования правовых актов. Документ вступает в силу с 10 марта этого года.
«Назначить Чайку Игоря Юрьевича заместителем руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству», — сказано в тексте.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что кандидатура Александра Дронова, назначенного президентом РФ Владимиром Путиным врио главы Новгородской области, наилучшим образом соответствует критериям, которые востребованы в регионе.