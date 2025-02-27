Владимир Мединский назначен председателем правления Союза писателей России
Владимир Мединский. Обложка © ТАСС / Карпухин Сергей
Владимир Мединский, помощник президента Российской Федерации, был избран председателем правления Союза писателей России на XVII внеочередном съезде организации. Его кандидатуру единогласно поддержали делегаты съезда. Другие кандидаты на пост не выдвигались.
«Председателем — первым секретарём Союза писателей России избран Владимир Мединский. Его кандидатуру поддержали «за» 143 голоса, «против» — 1, «воздержалась» — 3», — озвучил председатель комиссии.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что решение о возможном участии Мединского в переговорах по урегулированию ситуации на Украине будет зависеть от указаний Владимира Путина. Напомним, что Мединский уже принимал участие в переговорах по киевскому вопросу. После этого Путин неоднократно рассказывал, что в ходе тех консультаций Россия и представители правительства в Киеве согласовали практически все параметры возможного мирного соглашения.