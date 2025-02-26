Лантратову назначили главой комитета Госдумы по развитию гражданского общества
Депутат Госдумы Яна Лантратова. Обложка © Life.ru
Депутат от фракции «Справедливая Россия — За правду» Яна Лантратова назначена руководителем комитета Госдумы по развитию гражданского общества. Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента.
«Освободить депутата Государственной думы Лантратову Яну Валерьевну от должности первого заместителя председателя комитета Государственной думы по просвещению и избрать её на должность председателя комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений», — говорится в документе.
Напомним, о том что кандидатуру Яны Лантратовой рассмотрят на должность главы комитета по развитию гражданского общества, стало известно на днях. Ранее этот пост занимала Ольга Тимофеева («Единая Россия»). Тогда же появилась информация, что депутата Владимира Иванова («Единая Россия») предложили назначить председателем комитета по делам национальностей.