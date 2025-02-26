Лантратову назначили главой комитета Госдумы по развитию гражданского общества

Депутат от фракции «Справедливая Россия — За правду» Яна Лантратова назначена руководителем комитета Госдумы по развитию гражданского общества. Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента.

«Освободить депутата Государственной думы Лантратову Яну Валерьевну от должности первого заместителя председателя комитета Государственной думы по просвещению и избрать её на должность председателя комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений», — говорится в документе.