В Госдуме нашли новых руководителей для двух комитетов

Комиссия по регламенту Госдумы подготовила проект постановления, согласно которому произойдут изменения в руководстве комитета по развитию гражданского общества, а также в комитете по делам национальностей. Проект документа уже опубликован в думской базе данных.

В соответствии с предложением, новым главой комитета по развитию гражданского общества назначен депутат от «Справедливой России — За правду» (СРЗП) Яна Лантратова. В свою очередь, действующий председатель комитета, депутат от «Единой России» Ольга Тимофеева, освободится от своей должности. На данный момент Лантратова занимает пост первого зампредседателя комитета по просвещению, и в случае избрания в новый комитет ей придётся покинуть текущую должность. Рассмотрение этого вопроса запланировано на 26 февраля.

Кроме того, предполагается назначить депутатом Владимира Иванова из «Единой России» на пост председателя комитета по делам национальностей. В данный момент комитет не имеет председателя с июня 2024 года, когда с этой должности был снят Геннадий Семигин от СРЗП. Тогда партия планировала назначить Лантратову на эту должность, но она так и не была утверждена.