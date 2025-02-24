«Не дождётесь»: Глава российского региона отреагировал на сообщения о своей смерти
Врио главы Новгородской области Дронов опроверг слухи о своей смерти
Александр Дронов. Обложка © VK / Александр Дронов
Исполняющий обязанности главы Новгородской области Александр Дронов отреагировал на слухи о собственной смерти, которые ранее появились в соцсетях. Чиновник опроверг данную информацию на личной странице в соцсети «ВКонтакте».
«Я жив и здоров! Не дождётесь. Времени отвечать на эту ересь у меня нет. Работаем!» — написал Дронов.
Врио губернатора также пообещал отправить на фронт отдельную партию беспилотников «Князь Вандал Новгородский» для работы с «креативными дегенератами».
Напомним, что после отставки Андрея Никитина обязанности главы Новгородской области временно перешли к заместителю губернатора Александру Дронову. 7 февраля российский лидер Владимир Путин освободил Никитина от должности, а позже премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил его на пост заместителя министра транспорта.