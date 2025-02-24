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Регион
24 февраля, 17:05

«Не дождётесь»: Глава российского региона отреагировал на сообщения о своей смерти

Врио главы Новгородской области Дронов опроверг слухи о своей смерти

Александр Дронов. Обложка © VK / Александр Дронов

Александр Дронов. Обложка © VK / Александр Дронов

Исполняющий обязанности главы Новгородской области Александр Дронов отреагировал на слухи о собственной смерти, которые ранее появились в соцсетях. Чиновник опроверг данную информацию на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

«Я жив и здоров! Не дождётесь. Времени отвечать на эту ересь у меня нет. Работаем!» — написал Дронов.

Врио губернатора также пообещал отправить на фронт отдельную партию беспилотников «Князь Вандал Новгородский» для работы с «креативными дегенератами».

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Напомним, что после отставки Андрея Никитина обязанности главы Новгородской области временно перешли к заместителю губернатора Александру Дронову. 7 февраля российский лидер Владимир Путин освободил Никитина от должности, а позже премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил его на пост заместителя министра транспорта.

Алена Пенчугина
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