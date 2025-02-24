«Не дождётесь»: Глава российского региона отреагировал на сообщения о своей смерти

Исполняющий обязанности главы Новгородской области Александр Дронов отреагировал на слухи о собственной смерти, которые ранее появились в соцсетях. Чиновник опроверг данную информацию на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

«Я жив и здоров! Не дождётесь. Времени отвечать на эту ересь у меня нет. Работаем!» — написал Дронов.