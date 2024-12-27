В Казахстане назвали «сильно преувеличенными» слухи о смерти жены Назарбаева

На днях в СМИ появилась информация о том, что бывшая первая леди Казахстана Сара Назарбаева скончалась. Однако пресс-секретарь Нурсултана Назарбаева Айдос Укибай опроверг эти слухи.

«В ответ на запросы журналистов нескольких отечественных изданий относительно Сары Алпысовны хочу заявить, что информация о её смерти, распространяемая в интернете, не соответствует действительности», — заявил представитель экс-лидера и назвал слухи о смерти «сильно преувеличенными».

Нурсултан Назарбаев был первым президентом Казахстана с момента обретения независимости в 1991 году до своей отставки в 2019 году. Он сыграл ключевую роль в формировании современной политической системы и экономических реформ в стране. Его жена, Сара Назарбаева, активно участвовала в общественной жизни страны, занимаясь благотворительностью и поддержкой различных социальных проектов.