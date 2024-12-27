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Регион
27 декабря, 09:45

В Казахстане назвали «сильно преувеличенными» слухи о смерти жены Назарбаева

В Казахстане назвали фейком слухи о смерти жены экс-лидера страны Назарбаева

Нурсултан Назарбаев и Сара Назарбаева. Обложка © ТАСС / Анатолий Устиненко

Нурсултан Назарбаев и Сара Назарбаева. Обложка © ТАСС / Анатолий Устиненко

На днях в СМИ появилась информация о том, что бывшая первая леди Казахстана Сара Назарбаева скончалась. Однако пресс-секретарь Нурсултана Назарбаева Айдос Укибай опроверг эти слухи.

«В ответ на запросы журналистов нескольких отечественных изданий относительно Сары Алпысовны хочу заявить, что информация о её смерти, распространяемая в интернете, не соответствует действительности», — заявил представитель экс-лидера и назвал слухи о смерти «сильно преувеличенными».

Нурсултан Назарбаев был первым президентом Казахстана с момента обретения независимости в 1991 году до своей отставки в 2019 году. Он сыграл ключевую роль в формировании современной политической системы и экономических реформ в стране. Его жена, Сара Назарбаева, активно участвовала в общественной жизни страны, занимаясь благотворительностью и поддержкой различных социальных проектов.

Путин встретился с Назарбаевым в резиденции Ново-Огарёво
Путин встретился с Назарбаевым в резиденции Ново-Огарёво

Ранее стало известно о смерти Юрия Щербакова, режиссёра и кинооператора, члена Союза кинематографистов России. Ему было 79 лет.

Оксана Попова
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