Путин встретился с Назарбаевым в резиденции Ново-Огарёво
Президент России Владимир Путин провел встречу с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Фото © Kremlin
Президент России Владимир Путин принял первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в своей подмосковной резиденции Ново-Огарёво. О встрече сообщается на сайте Кремля.
«В Ново-Огарёве состоялась встреча Владимира Путина с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым», — проинформировали в Кремле без уточнения подробностей.
А накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян прилетел в Москву на заседание Евразийского межправительственного совета, где будут обсуждаться вопросы дальнейшего углубления экономической интеграции в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).