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14 декабря, 05:23

Путин встретился с Назарбаевым в резиденции Ново-Огарёво

Президент России Владимир Путин провел встречу с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Фото © Kremlin

Президент России Владимир Путин провел встречу с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Фото © Kremlin

Президент России Владимир Путин принял первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в своей подмосковной резиденции Ново-Огарёво. О встрече сообщается на сайте Кремля.

«В Ново-Огарёве состоялась встреча Владимира Путина с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым», — проинформировали в Кремле без уточнения подробностей.

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А накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян прилетел в Москву на заседание Евразийского межправительственного совета, где будут обсуждаться вопросы дальнейшего углубления экономической интеграции в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Андрей Бражников
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