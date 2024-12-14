Путин встретился с Назарбаевым в резиденции Ново-Огарёво

Президент России Владимир Путин принял первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в своей подмосковной резиденции Ново-Огарёво. О встрече сообщается на сайте Кремля.

«В Ново-Огарёве состоялась встреча Владимира Путина с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым», — проинформировали в Кремле без уточнения подробностей.