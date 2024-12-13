Президент России Владимир Путин по видеосвязи провёл совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. На повестке дня стояло развитие отраслей оборонной промышленности и стратегия противодействия экстремизму в страны. С докладами выступили приглашённый на встречу глава Минпромторга Антон Алиханов и министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Владимир Путин обсудил с СБ РФ развитие оборонной промышленности и борьбу с экстремизмом. Видео © Telegram / «Кремль. Новости»

«У нас сегодня на оперативном совещании Совета Безопасности две очень серьёзные темы. Первая касается дальнейшего развития отраслей оборонной промышленности, а вторая – стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации», — сказал Путин в начале мероприятия.

В совещании также приняли участие спикер Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель Администрации Президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, помощник президента Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин и специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.