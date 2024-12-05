Путин обсудил с Совбезом развитие промышленности двойного назначения

Выпуск продукции двойного назначения обсудил президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза. Как отметил глава государства, данный вопрос важен не только для экономики, но и для повышения обороноспособности нашей страны.

Путин провёл оперативное совещание с членами Совбеза по видеосвязи. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Поговорим сегодня о развитии отдельных отраслей промышленности, которые выпускают продукцию так называемого двойного назначения. Это важно и для экономики в целом, и для поддержания и повышения обороноспособности страны», — сказал Путин по видеосвязи, открывая встречу.

Президент отметил, что на совещании выступят два докладчика, и первому передал слово главе Минпромторга Антону Алиханову.