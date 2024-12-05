Путин обсудил с Совбезом развитие промышленности двойного назначения
Выпуск продукции двойного назначения обсудил президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза. Как отметил глава государства, данный вопрос важен не только для экономики, но и для повышения обороноспособности нашей страны.
Путин провёл оперативное совещание с членами Совбеза по видеосвязи. Видео © Telegram / Кремль. Новости
«Поговорим сегодня о развитии отдельных отраслей промышленности, которые выпускают продукцию так называемого двойного назначения. Это важно и для экономики в целом, и для поддержания и повышения обороноспособности страны», — сказал Путин по видеосвязи, открывая встречу.
Президент отметил, что на совещании выступят два докладчика, и первому передал слово главе Минпромторга Антону Алиханову.
Ранее сообщалось, что Путин внёс изменения в порядок платежей за российский газ для иностранных покупателей. Теперь зарубежные компании могут осуществлять платежи при помощи зачисления средств на свои счета через третьи лица. Согласно новому указу, предусмотрены два варианта взаиморасчётов.
Life.ru