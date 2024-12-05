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Регион
5 декабря, 12:39

Путин заявил, что РФ выходит на траекторию сбалансированного роста

Экономика России выходит на траекторию сбалансированного роста с низкой безработицей и умеренной инфляцией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Это совместная задача правительства и Центрального банка. Важно понимать это и соответствующим образом выстраивать механизмы всей государственной политики, включая денежно-кредитную», — отметил Путин.

Она также подчеркнул, что власти будут внедрять меры поддержки бизнеса, которые позволят максимально наращивать производственный потенциал и увеличить выпуск отечественных товаров и услуг.

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А ранее глава государства заявил о решении одной из двух главных исторических проблем России — плохих дорог. По его словам, в стране наблюдается ощутимое улучшение дорожных сетей.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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