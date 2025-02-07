Стало известно новое место работы экс-губернатора Новгородской области
Андрей Никитин назначен заместителем министра транспорта РФ
Андрей Никитин. Обложка © ТАСС / POOL / Григорий Сысоев
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил экс-губернатора Новгородской области Андрея Никитина на пост заместителя министра транспорта. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
«Мишустин подписал распоряжение о назначении Андрея Никитина заместителем министра транспорта», — говорится в сообщении.
Никитин ранее сегодня ушёл с поста губернатора Новгородской области по собственному желанию. Он занимал эту должность с 2017 года. В 2022 году Никитин начал свой второй срок на посту губернатора.