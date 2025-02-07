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Регион
7 февраля, 17:52

Стало известно новое место работы экс-губернатора Новгородской области

Андрей Никитин назначен заместителем министра транспорта РФ

Андрей Никитин. Обложка © ТАСС / POOL / Григорий Сысоев

Андрей Никитин. Обложка © ТАСС / POOL / Григорий Сысоев

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил экс-губернатора Новгородской области Андрея Никитина на пост заместителя министра транспорта. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

«Мишустин подписал распоряжение о назначении Андрея Никитина заместителем министра транспорта», — говорится в сообщении.

Никитин ранее сегодня ушёл с поста губернатора Новгородской области по собственному желанию. Он занимал эту должность с 2017 года. В 2022 году Никитин начал свой второй срок на посту губернатора.

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Наталья Демьянова
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