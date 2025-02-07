Президент России Владимир Путин освободил Андрея Никитина от должности губернатора Новгородской области, он занимал эту должность с 2017 года. Соответствующий указ главы государства опубликован на сайте Кремля.

«Постановляю: принять отставку Губернатора Новгородской области Никитина А.С. по собственному желанию в связи с переходом на другую работу», — говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания, то есть сегодня, 7 февраля.

Андрей Никитин был назначен на должность врио губернатора Новгородской области в феврале 2017 года. В октябре того же года он официально вступил в должность, одержав победу на сентябрьских выборах с результатом 67,99%. В 2022 году Никитин начал свой второй срок на посту губернатора.