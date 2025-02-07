Путин освободил Андрея Никитина от должности губернатора Новгородской области
Андрей Никитин. Обложка © ТАСС / Иван Кабанов/ФедералПресс
Президент России Владимир Путин освободил Андрея Никитина от должности губернатора Новгородской области, он занимал эту должность с 2017 года. Соответствующий указ главы государства опубликован на сайте Кремля.
«Постановляю: принять отставку Губернатора Новгородской области Никитина А.С. по собственному желанию в связи с переходом на другую работу», — говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня его подписания, то есть сегодня, 7 февраля.
Андрей Никитин был назначен на должность врио губернатора Новгородской области в феврале 2017 года. В октябре того же года он официально вступил в должность, одержав победу на сентябрьских выборах с результатом 67,99%. В 2022 году Никитин начал свой второй срок на посту губернатора.
Ранее Путин своим указом освободил от должности генерального директора «Роскосмоса» Юрия Борисова. На его место назначен Дмитрий Баканов. С 2011 по 2019 год Баканов возглавлял компанию «Спутниковая система «Гонец», где сначала занимал пост президента, а затем стал гендиректором.