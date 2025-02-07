Исполняющим обязанности главы Новгородской области назначен Александр Дронов

После отставки Андрея Никитина обязанности главы Новгородской области временно перейдут к заместителю губернатора Александру Дронову. Об этом сообщил руководитель пресс-службы администрации региона Николай Шестаков.

«Исполнять обязанности главы региона в соответствии с распределением полномочий будет первый заместитель губернатора Новгородской области Александр Дронов», — говорится в сообщении.