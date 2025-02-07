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Регион
7 февраля, 19:26

Исполняющим обязанности главы Новгородской области назначен Александр Дронов

Александр Дронов. Обложка © Единая Россия

Александр Дронов. Обложка © Единая Россия

После отставки Андрея Никитина обязанности главы Новгородской области временно перейдут к заместителю губернатора Александру Дронову. Об этом сообщил руководитель пресс-службы администрации региона Николай Шестаков.

«Исполнять обязанности главы региона в соответствии с распределением полномочий будет первый заместитель губернатора Новгородской области Александр Дронов», — говорится в сообщении.

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Напомним, что 7 февраля президент России Владимир Путин освободил Андрея Никитина от должности губернатора Новгородской области. Также стало известно о новом месте работы чиновника. Михаил Мишустин назначил его на пост заместителя министра транспорта.

Тимур Хингеев
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