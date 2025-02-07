Исполняющим обязанности главы Новгородской области назначен Александр Дронов
Александр Дронов. Обложка © Единая Россия
После отставки Андрея Никитина обязанности главы Новгородской области временно перейдут к заместителю губернатора Александру Дронову. Об этом сообщил руководитель пресс-службы администрации региона Николай Шестаков.
«Исполнять обязанности главы региона в соответствии с распределением полномочий будет первый заместитель губернатора Новгородской области Александр Дронов», — говорится в сообщении.
Напомним, что 7 февраля президент России Владимир Путин освободил Андрея Никитина от должности губернатора Новгородской области. Также стало известно о новом месте работы чиновника. Михаил Мишустин назначил его на пост заместителя министра транспорта.