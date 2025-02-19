Кремль оценил возможность участия Мединского в переговорах по Украине

Вероятность участия помощника президента России Владимира Мединского в переговорах по урегулированию ситуации на Украине будет определяться по решению Владимира Путина. Об этом сообщил журналистами в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Решение о том, будет ли Мединский участвовать в переговорах по Украине, зависит от президента», — отметил представитель Кремля, отвечая на заданный вопрос.

Напомним, что Мединский участвовал в переговорах по Украине в Стамбуле в 2022 году. После этого Владимир Путин неоднократно рассказывал, что в ходе тех консультаций Россия и представители правительства в Киеве согласовали практически все параметры возможного мирного соглашения. При соблюдении всех условий, уверен российский лидер, огонь прекратился бы уже давно.