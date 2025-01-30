Мединский призвал не «воспитывать деревянных солдат» в школах
Помощник президента России Владимир Мединский высказался против воспитания в школах «деревянных солдат». В интервью РБК он отметил, что новый учебник по истории, над которым он работал, предназначен для стимулирования дискуссий и диалога среди школьников.
«Потому что нам — современному российскому обществу — не нужны оловянные солдатики», — заявил он.
Мединский считает идеальным школьника, стремящегося к истине, и отметил, что учителя теперь открыто обсуждают даже недавние события в истории России. По его мнению, педагогам важно уметь объяснять ученикам различные явления, а в учебном процессе не должно быть запретных тем, так как «правда не бывает чёрно-белой».
Напомним, ранее в Москве состоялась презентация нового учебника по военной истории нашей страны, изданием которого занималось Российское военно-историческое общество (РВИО). Педагогам предоставят возможность пройти дополнительное обучение для преподавания в школах по новому пособию.
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