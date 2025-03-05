В Кремле объяснили, почему Путин назначил врио Новгородчины выпускника «школы губернаторов» Дронова
Песков: Дронов соответствует критериям, востребованным в Новгородской области
Президент России Владимир Путин встретился с Александром Дроновым. Обложка © Kremlin.ru
Кандидатура Александра Дронова, назначенного президентом РФ Владимиром Путиным врио главы Новгородской области, наилучшим образом соответствует критериям, которые востребованы в регионы. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент рассматривал различные кандидатуры, в том числе и кандидатуру Дронова, и пришёл к выводу, что кандидатура Дронова наилучшим образом будет соответствовать тем критериям, которые востребованы сейчас в регионе», — сказал представитель Кремля на брифинге.
Напомним, накануне Путин провёл встречу с Дроновым в Кремле. Чиновник представил доклад о социально-экономическом развитии региона. В частности, были затронуты вопросы производства беспилотных систем, демографии, здравоохранения и ЖКХ. Путин отметил, что новая должность потребует от Дронова особого отношения к делу. Сегодня был опубликован указ Путина о назначении чиновника врио главы Новгородской области.
Александру Дронову 45 лет, он выпускник четвёртого потока «школы губернаторов». Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).