Путин назначил Александра Дронова врио губернатора Новгородской области

На встрече с главой государства Дронов отметил, что уже восемь лет работает в областной администрации и поблагодарил президента за доверие. Путин отметил, что новая должность потребует от чиновника особого отношения к делу. В ходе встречи Дронов представил доклад о социально-экономическом развитии региона. В частности, были затронуты вопросы производства беспилотных систем, демографии, здравоохранения и ЖКХ.