Путин назначил Александра Дронова врио губернатора Новгородской области
Президент России Владимир Путин назначил Александра Дронова временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области.
На встрече с главой государства Дронов отметил, что уже восемь лет работает в областной администрации и поблагодарил президента за доверие. Путин отметил, что новая должность потребует от чиновника особого отношения к делу. В ходе встречи Дронов представил доклад о социально-экономическом развитии региона. В частности, были затронуты вопросы производства беспилотных систем, демографии, здравоохранения и ЖКХ.
Путин назначил Александра Дронова врио губернатора Новгородской области. Видео © Life.ru
Стоит напомнить, что Александр Дронов является выпускником четвёртого потока «школы губернаторов». Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).
Ранее пост губернатора Новгородской области занимал Андрей Никитин, но в феврале 2025 года Владимир Путин освободил его от должности в связи с переходом на пост заместителя министра транспорта. Обязанности главы региона перешли к заместителю губернатора Александру Дронову. Последнему уже пришлось реагировать на слухи о собственной смерти. Чиновник опроверг данную информацию, отметив, что времени «на такую ересь» у него нет.
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