Путин на встрече с Миннихановым отметил мужество участников СВО из Татарстана

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Об этом сообщает пресс-служба администрации лидера РФ. Минниханов рассказал Путину, что в республике 15 Героев России, из них семь получили звание посмертно, а 1829 жителей республики награждены Орденом Мужества.

Владимир Путин принял в Кремле главу Татарстана Рустама Минниханова. Обложка ©

«Мужественно воюют», — ответил Путин.

Также глава Татарстана отметил, что в СВО участвуют 38168 жителей республики. В прошлом году контракты подписали 12951 человек. Власти Татарстана выделили на разные задачи более 36 миллиардов рублей. Кроме того, Казань занимается восстановлением городов в ЛНР — Лисичанска и Рубежного.