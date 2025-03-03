Путин на встрече с Миннихановым отметил мужество участников СВО из Татарстана
Владимир Путин принял в Кремле главу Татарстана Рустама Минниханова. Обложка ©
Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Об этом сообщает пресс-служба администрации лидера РФ. Минниханов рассказал Путину, что в республике 15 Героев России, из них семь получили звание посмертно, а 1829 жителей республики награждены Орденом Мужества.
Владимир Путин принял в Кремле главу Татарстана Рустама Минниханова. Обложка ©
«Мужественно воюют», — ответил Путин.
Также глава Татарстана отметил, что в СВО участвуют 38168 жителей республики. В прошлом году контракты подписали 12951 человек. Власти Татарстана выделили на разные задачи более 36 миллиардов рублей. Кроме того, Казань занимается восстановлением городов в ЛНР — Лисичанска и Рубежного.
Ранее Путин встретился в Кремле с главой Иркутской области Игорем Кобзевым. Он передал президенту скульптуру бойца СВО от матери Героя России Эдуарда Дьяконова, погибшего в битве за освобождение Мариуполя в 2022 году.