Владимир Путин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
3 марта, 11:56

Путин на встрече с Миннихановым отметил мужество участников СВО из Татарстана

Владимир Путин принял в Кремле главу Татарстана Рустама Минниханова. Обложка © Kremlin.ru

Владимир Путин принял в Кремле главу Татарстана Рустама Минниханова. Обложка ©

Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Об этом сообщает пресс-служба администрации лидера РФ. Минниханов рассказал Путину, что в республике 15 Героев России, из них семь получили звание посмертно, а 1829 жителей республики награждены Орденом Мужества.

Владимир Путин принял в Кремле главу Татарстана Рустама Минниханова. Обложка ©

«Мужественно воюют», — ответил Путин.

Также глава Татарстана отметил, что в СВО участвуют 38168 жителей республики. В прошлом году контракты подписали 12951 человек. Власти Татарстана выделили на разные задачи более 36 миллиардов рублей. Кроме того, Казань занимается восстановлением городов в ЛНР — Лисичанска и Рубежного.

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Ранее Путин встретился в Кремле с главой Иркутской области Игорем Кобзевым. Он передал президенту скульптуру бойца СВО от матери Героя России Эдуарда Дьяконова, погибшего в битве за освобождение Мариуполя в 2022 году.

Никита Никонов
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