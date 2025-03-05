Путин назначил выпускника «школы губернаторов» врио главы Новгородской области
Врио губернатора Новгородской области Александр Дронов. Обложка © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении первого вице-губернатора Новгородской области Александра Дронова врио главы региона. Документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.
«Постановляю: назначить Дронова Александра Валентиновича временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области до вступления в должность лица, избранного губернатором», — говорится в тексте указа.
Дронову 45 лет, он выпускник четвёртого потока «школы губернаторов». Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).
Напомним, накануне Путин провёл встречу с Дроновым в Кремле. Чиновник представил доклад о социально-экономическом развитии региона. В частности, были затронуты вопросы производства беспилотных систем, демографии, здравоохранения и ЖКХ. Путин отметил, что новая должность потребует от Дронова особого отношения к делу. Ранее пост губернатора Новгородской области занимал Андрей Никитин. 7 февраля он подал в отставку по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Позже стало известно, что Никитин назначен заместителем министра транспорта.