Регион

Уведомления отключены

7 сентября, 10:07

Командующий войсками "Центр" на СВО Мордвичев повышен до генерал-полковника

<p>Командующий группировкой российских войск "Центр" Андрей Мордвичев. Обложка © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%87%C3%AB%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a> / Дмитрий Кучер 34</p>

Командующий группировкой российских войск "Центр" Андрей Мордвичев. Обложка © Wikipedia / Дмитрий Кучер 34

Командующий группировкой российских войск "Центр" в зоне проведения спецоперации на Украине Андрей Мордвичев повышен в звании. Согласно подписанному президентом РФ Владимиром Путиным указу, теперь он генерал-полковник.

"Присвоить звание генерал-полковника Мордвичеву Андрею Николаевичу", — гласит документ.

Этим же президентским указом повышены в званиях командующий 8-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа Геннадий Анашкин, до генерал-полковника, и начальник Главного автобронетанкового управления Министерства обороны РФ Александр Шестаков, до генерал-лейтенанта.

Путин присвоил 14-му истребительному авиаполку наименование "гвардейский"

Путин присвоил 14-му истребительному авиаполку наименование "гвардейский"

Ранее Путин подписал указ о присвоении 291-й артиллерийской бригаде почётного наименования "гвардейская". Это решение также было принято исходя из героизма, отваги, стойкости и мужества, которые были проявлены личным составом бригады в ходе боевых действий по защите Отечества.

Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • Армия
  • Путин
  • Политика России
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров