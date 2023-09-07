Командующий войсками "Центр" на СВО Мордвичев повышен до генерал-полковника

Командующий группировкой российских войск "Центр" в зоне проведения спецоперации на Украине Андрей Мордвичев повышен в звании. Согласно подписанному президентом РФ Владимиром Путиным указу, теперь он генерал-полковник.

"Присвоить звание генерал-полковника Мордвичеву Андрею Николаевичу", — гласит документ.

Этим же президентским указом повышены в званиях командующий 8-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа Геннадий Анашкин, до генерал-полковника, и начальник Главного автобронетанкового управления Министерства обороны РФ Александр Шестаков, до генерал-лейтенанта.