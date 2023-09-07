Командующий войсками "Центр" на СВО Мордвичев повышен до генерал-полковника
Командующий группировкой российских войск "Центр" Андрей Мордвичев. Обложка © Wikipedia / Дмитрий Кучер 34
Командующий группировкой российских войск "Центр" в зоне проведения спецоперации на Украине Андрей Мордвичев повышен в звании. Согласно подписанному президентом РФ Владимиром Путиным указу, теперь он генерал-полковник.
"Присвоить звание генерал-полковника Мордвичеву Андрею Николаевичу", — гласит документ.
Этим же президентским указом повышены в званиях командующий 8-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа Геннадий Анашкин, до генерал-полковника, и начальник Главного автобронетанкового управления Министерства обороны РФ Александр Шестаков, до генерал-лейтенанта.
Ранее Путин подписал указ о присвоении 291-й артиллерийской бригаде почётного наименования "гвардейская". Это решение также было принято исходя из героизма, отваги, стойкости и мужества, которые были проявлены личным составом бригады в ходе боевых действий по защите Отечества.