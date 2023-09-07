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Опубликовано 7 сентября 2023, 10:07
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Командующий войсками "Центр" на СВО Мордвичев повышен до генерал-полковника

Командующий группировкой российских войск "Центр" Андрей Мордвичев. Обложка © Wikipedia / Дмитрий Кучер 34

Командующий группировкой российских войск "Центр" Андрей Мордвичев. Обложка © Wikipedia / Дмитрий Кучер 34

Командующий группировкой российских войск "Центр" в зоне проведения спецоперации на Украине Андрей Мордвичев повышен в звании. Согласно подписанному президентом РФ Владимиром Путиным указу, теперь он генерал-полковник.

"Присвоить звание генерал-полковника Мордвичеву Андрею Николаевичу", — гласит документ.

Этим же президентским указом повышены в званиях командующий 8-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа Геннадий Анашкин, до генерал-полковника, и начальник Главного автобронетанкового управления Министерства обороны РФ Александр Шестаков, до генерал-лейтенанта.

Путин присвоил 14-му истребительному авиаполку наименование "гвардейский"
Путин присвоил 14-му истребительному авиаполку наименование "гвардейский"

Ранее Путин подписал указ о присвоении 291-й артиллерийской бригаде почётного наименования "гвардейская". Это решение также было принято исходя из героизма, отваги, стойкости и мужества, которые были проявлены личным составом бригады в ходе боевых действий по защите Отечества.

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Андрей Бражников
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