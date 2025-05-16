«Генерал-прорыв»: Почему на ВСУ наводит ужас новый командующий Сухопутными войсками Андрей Мордвичёв Командующий группировкой войск «Центр» Андрей Мордвичёв получил новую должность. Теперь он командует Сухопутными войсками. Его место займёт генерал, освобождавший Суджу. Почему для Киева это плохие новости — в материале Life.ru. 16 мая, 11:16 Андрей Мордвичёв. Коллаж © Life.ru. Обложка © РИА «Новости» / Екатерина Штукина, © Wikipedia

Генерал армии Олег Салюков снят с должности главнокомандующего Сухопутными войсками. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Его место займёт генерал-полковник Андрей Мордвичёв. До этого он командовал группировкой войск «Центр» в специальной военной операции. Новым руководителем «Отважных» станет генерал-полковник Валерий Солодчук.

Кто такой генерал Мордвичёв

К 49 годам Андрей Мордвичёв имеет звание генерал-полковника и Героя России, полученного в ходе СВО. Известно, что в 1997 году окончил Новосибирское высшее общевойсковое командное училище, а чуть позже Общевойсковую академию Вооружённых сил Российской Федерации. В 2016 году завершил обучение в Военной академии Генерального штаба.

За годы военной службы он командовал 4-й отдельной гвардейской Кантемировской танковой бригадой имени Андропова, 68-м армейским корпусом и 8-й общевойсковой армией Южного военного округа.

В феврале 2023 года назначен командующим войсками Центрального военного округа.

— Андрей Николаевич — один из самых эффективных, опытных и решительных боевых генералов, быстро реагирующий и оперативно отвечающий на сложные вызовы. Уверен, что Андрей Мордвичёв преобразует штаб Сухопутных войск в эффективный механизм, — пишет председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Военный корреспондент Александр Сладков считает, что новая должность Мордвичёва временная. По его словам, через несколько месяцев он пойдёт на повышение.

— Штабу Сухопутных войск можно только посочувствовать: теперь им придётся работать на результат, чему многие долго сопротивлялись, ставя во главу угла форму и слайды, — отмечает канал «Рыбарь».

За годы службы генерал Мордвичёв получил несколько наград, в том числе орден Мужества.

Сергей Шойгу вручает медаль «Золотая Звезда» Андрею Мордвичёву. Фото © ТАСС / Дмитрий Харичков

Почему Мордвичёва называют «генерал-прорыв»

Под руководством генерала Мордвичёва войска освобождают Донецкую Народную Республику. Украинцам он настолько не нравится, что они сообщали о его гибели под Мариуполем и Херсоном.

— Судя по действиям его подразделений, тактике при штурме населённых пунктов, используя свой предыдущий опыт и вкладывая новое, я могу сказать, что это профессионал высокого класса в деле стратегии. Плохих слов о нём от подчинённых даже в частных беседах я не слышал, — рассказал Life военный эксперт, офицер НМ ДНР в запасе Александр Матюшин, добавив, что успехи на земле сами говорят про его работу.

В послужном списке Мордвичёва взятие Мариуполя, Авдеевки, Очеретина, Селидова, Украинска и Курахова.

Чем известен генерал Валерий Солодчук

Генерал-полковник Валерий Солодчук — выпускник Ленинградского Суворовского военного училища и Рязанского воздушно-десантного командного училища. В его подчинении находилась 36-я общевойсковая армия, наступавшая в начале СВО на Киев с территории Белоруссии. Военкор Александр Коц утверждает, что Солодчук вместе с Мордвичёвым успешно отразили в 2023 году наступление на Кременную.

Новый командующим «Центром» также хоронился украинской пропагандой, но вышло всё иначе. Он руководил группировкой «Курск», которая выбила противника с территории Курской области, применив дерзкий заход в Суджу через газовую трубу. Поэтому ВСУ стоит ждать сюрпризов, тем более что сейчас «Центр» ведёт бои на Покровском направлении.

Авторы Даниил Черных