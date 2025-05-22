ВС России начали бои с ВСУ за последний участок границы ДНР и Запорожской области

ВС России начали бои за последний участок границы Донецкой Народной Республики (ДНР) и Запорожской области, который контролируют ВСУ. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Фактически начались бои за освобождение последнего участка границы Запорожской области и ДНР, который пока ещё находится под контролем боевиков ВСУ», — приводит его слова РИА «Новости».

Рогов уточнил, что бои идут за сёла Зелёное Поле и Новополь, находящиеся на стыке двух регионов по направлению к селу Темировка Запорожской области. Кроме того, российские военные продвигаются на Ореховском и Степногорском направлениях запорожского фронта.