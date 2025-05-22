Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 мая, 07:35

ВС России начали бои с ВСУ за последний участок границы ДНР и Запорожской области

Рогов: Начались бои за последний участок границы ДНР и Запорожской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

ВС России начали бои за последний участок границы Донецкой Народной Республики (ДНР) и Запорожской области, который контролируют ВСУ. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Фактически начались бои за освобождение последнего участка границы Запорожской области и ДНР, который пока ещё находится под контролем боевиков ВСУ», — приводит его слова РИА «Новости».

Рогов уточнил, что бои идут за сёла Зелёное Поле и Новополь, находящиеся на стыке двух регионов по направлению к селу Темировка Запорожской области. Кроме того, российские военные продвигаются на Ореховском и Степногорском направлениях запорожского фронта.

Путин шуткой ответил на замечание о том, что «Сумы должны быть нашими»
Путин шуткой ответил на замечание о том, что «Сумы должны быть нашими»

А накануне стало известно, что российские военные вышли на границу Днепропетровской области. Первые позиции заняли подразделения 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской дважды Краснознаменной дивизии из группировки войск «Центр».

Никита Никонов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
  • ДНР
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar