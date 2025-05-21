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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
21 мая, 16:08

Российские военные вышли на границу Днепропетровской области

ВС РФ вышли на границу Днепропетровской области. Обложка © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

ВС РФ вышли на границу Днепропетровской области. Обложка © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

Российские войска вышли к границе Днепропетровской области. Об этом сообщает телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Первые позиции заняли подразделения 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской дважды Краснознаменной дивизии из группировки войск «Центр».

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Ранее военный эксперт и редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков не исключил, что летом этого года зона проведения СВО может быть расширена. По его словам, российские войска могут начать наступать в новом регионе, что вынудит украинское командование перебрасывать резервы и пытаться угадать возможное направление удара.

Александра Мышляева
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