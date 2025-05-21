Российские военные вышли на границу Днепропетровской области

Ранее военный эксперт и редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков не исключил, что летом этого года зона проведения СВО может быть расширена. По его словам, российские войска могут начать наступать в новом регионе, что вынудит украинское командование перебрасывать резервы и пытаться угадать возможное направление удара.