«Сохраняется интрига»: Армия РФ может начать наступление на «пятую область» в зоне СВО

Военный эксперт и редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков допустил возможность расширения зоны проведения СВО летом этого года. По его мнению, российские войска могут начать наступление в новом регионе, что заставит украинское командование перебрасывать резервы, пытаясь предугадать направление удара.

«Наступательные действия продолжатся. Но здесь сохраняется интрига, что под собой подразумевает пятая область, которая перейдёт под контроль ВС РФ», — отметил эксперт в беседе с Mail.ru.

По мнению Леонкова, улучшение погоды может спровоцировать активизацию российских войск. Он также отмечает, что элемент неожиданности может быть важной частью их тактики.