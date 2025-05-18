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Регион
18 мая, 18:27

Стало известно о продвижении российских войск на двух направлениях

Пушилин: Российские войска продвинулись на двух направлениях в ДНР

ВС РФ. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

ВС РФ. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские военнослужащие активно наступают на Великоновосёлковском и Красноармейском направлениях, в том числе противник находится на грани гибели в посёлке Богатырь, за который шли бои последние дни. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«На Великоновосёлковском направлении тоже есть определённого рода дополнительные ещё продвижения наших подразделений, и ждём хороших новостей из населённого пункта Богатырь», — поделился он в видеообращении.

На Красноармейском направлении российские войска предприняли наступление в районах Зверево и Леонтовичи, где сейчас идут интенсивные бои. Также сообщается о боевых столкновениях вблизи Удачного и в районе Котлино, добавил Пушилин.
Иностранные наёмники ВСУ могли попасть под удар при освобождении Богатыря в ДНР
Иностранные наёмники ВСУ могли попасть под удар при освобождении Богатыря в ДНР

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что только освобождение Славянска и восстановление канала «Северский Донец – Донбасс» смогут обеспечить полноценное водоснабжение республики. Он отметил, что канал представляет собой сложное гидротехническое сооружение, необходимо будет отремонтировать шесть разрушенных водоподъёмных насосных станций, которые пострадали от действий ВСУ.

Татьяна Миссуми
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