Стало известно о продвижении российских войск на двух направлениях

Российские военнослужащие активно наступают на Великоновосёлковском и Красноармейском направлениях, в том числе противник находится на грани гибели в посёлке Богатырь, за который шли бои последние дни. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«На Великоновосёлковском направлении тоже есть определённого рода дополнительные ещё продвижения наших подразделений, и ждём хороших новостей из населённого пункта Богатырь», — поделился он в видеообращении.

На Красноармейском направлении российские войска предприняли наступление в районах Зверево и Леонтовичи, где сейчас идут интенсивные бои. Также сообщается о боевых столкновениях вблизи Удачного и в районе Котлино, добавил Пушилин.