Стало известно о продвижении российских войск на двух направлениях
Пушилин: Российские войска продвинулись на двух направлениях в ДНР
ВС РФ. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Российские военнослужащие активно наступают на Великоновосёлковском и Красноармейском направлениях, в том числе противник находится на грани гибели в посёлке Богатырь, за который шли бои последние дни. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«На Великоновосёлковском направлении тоже есть определённого рода дополнительные ещё продвижения наших подразделений, и ждём хороших новостей из населённого пункта Богатырь», — поделился он в видеообращении.
На Красноармейском направлении российские войска предприняли наступление в районах Зверево и Леонтовичи, где сейчас идут интенсивные бои. Также сообщается о боевых столкновениях вблизи Удачного и в районе Котлино, добавил Пушилин.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что только освобождение Славянска и восстановление канала «Северский Донец – Донбасс» смогут обеспечить полноценное водоснабжение республики. Он отметил, что канал представляет собой сложное гидротехническое сооружение, необходимо будет отремонтировать шесть разрушенных водоподъёмных насосных станций, которые пострадали от действий ВСУ.