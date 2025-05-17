«Ситуация критическая»: Глава ДНР рассказал, какой город важен из-за воды

Глава ДНР Денис Пушилин на форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum» заявил, что только освобождение Славянска и восстановление канала «Северский Донец – Донбасс» смогут обеспечить полноценное водоснабжение республики.

По словам Пушилина, говорить о стабильном водоснабжении ДНР можно будет лишь после освобождения стратегически важного города. Он отметил, что канал представляет собой сложное гидротехническое сооружение, и его восстановление потребует усилий по восстановлению шести разрушенных водоподъёмных насосных станций, которые пострадали от действий ВСУ.

«Ситуация с водоснабжением остаётся критической. Строительство водовода Дон – Донбасс помогло избежать гуманитарной катастрофы, но покрыть более половины потребностей региона в воде он не в состоянии», – сообщил глава республики.

Пушилин добавил, что прорабатываются различные варианты для стабилизации ситуации с водоснабжением, включая строительство второй нитки водовода. Власти республики делают акцент на том, чтобы обеспечить стабильность подачи воды, даже если это будет происходить по графикам и с ограничениями.

Водовод «Дон – Северский Донец – Донбасс» протяжённостью 200 километров был построен через Ростовскую область и ДНР. Для его создания круглосуточно работали пять металлургических заводов, которые произвели 170 тысяч тонн труб, передает РИА «Новости».