Пушилин: Армия России продолжает активные бои в окрестностях Дзержинска

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил в своём Telegram-канале о том, что российские войска ведут активные боевые действия в районе Дзержинска.

По его словам, на данный момент наблюдается значительная активность Вооружённых сил РФ, а также продолжаются городские бои в Часовом Яре, где противник пока проявляет сопротивление и использует имеющиеся ресурсы.

«Мы видим в окрестностях Дзержинска достаточно активную позицию и действия со стороны Вооружённых сил Российской Федерации, и продолжающиеся бои городские в Часовом Яре — пока противник упирается, пока имеет такие возможности», — сказал Пушилин на видео.