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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
4 мая, 19:22

Пушилин: Армия России продолжает активные бои в окрестностях Дзержинска

Солдаты. Фото © freepik/senivpetro

Солдаты. Фото © freepik/senivpetro

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил в своём Telegram-канале о том, что российские войска ведут активные боевые действия в районе Дзержинска.

По его словам, на данный момент наблюдается значительная активность Вооружённых сил РФ, а также продолжаются городские бои в Часовом Яре, где противник пока проявляет сопротивление и использует имеющиеся ресурсы.

«Мы видим в окрестностях Дзержинска достаточно активную позицию и действия со стороны Вооружённых сил Российской Федерации, и продолжающиеся бои городские в Часовом Яре — пока противник упирается, пока имеет такие возможности», — сказал Пушилин на видео.

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Ранее Пушилин сообщал, что Вооружённые силы Российской Федерации активно продвигаются на Красноармейском направлении. В данный момент ведутся ожесточённые бои за населённый пункт Богатырь, расположенный в Донецкой Народной Республике.

Анастасия Никонорова
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