Глава ДНР назвал места, где прямо сейчас идут самые ожесточённые бои с ВСУ
Пушилин сообщил об ожесточённых боях в районе Красноармейска и Дзержинска в ДНР
ВС РФ. Обложка © ТАСС / Александр Река
Российские военнослужащие активно теснят солдат ВСУ в окрестностях Красноармейска, Дзержинска и в Часовом Яре, однако эти участки фронта пока ещё остаются наиболее сложными. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в беседе с РИА «Новости».
«Сложными на фронте по-прежнему остаются направления, где разворачиваются самые ожесточённые бои — это окрестности Красноармейска, Дзержинска и это городские бои в Часовом Яре», — отметил политик.
Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил о значительном продвижении российских сил на Донецком направлении. По его словам, между населёнными пунктами Димитров (украинское название Мирноград) и Дзержинск (украинское название Торецк) была прорвана мощная линия обороны ВСУ.