Глава ДНР назвал места, где прямо сейчас идут самые ожесточённые бои с ВСУ

Российские военнослужащие активно теснят солдат ВСУ в окрестностях Красноармейска, Дзержинска и в Часовом Яре, однако эти участки фронта пока ещё остаются наиболее сложными. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в беседе с РИА «Новости».

«Сложными на фронте по-прежнему остаются направления, где разворачиваются самые ожесточённые бои — это окрестности Красноармейска, Дзержинска и это городские бои в Часовом Яре», — отметил политик.