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15 мая, 10:17

Глава ДНР назвал места, где прямо сейчас идут самые ожесточённые бои с ВСУ

Пушилин сообщил об ожесточённых боях в районе Красноармейска и Дзержинска в ДНР

ВС РФ. Обложка © ТАСС / Александр Река

ВС РФ. Обложка © ТАСС / Александр Река

Российские военнослужащие активно теснят солдат ВСУ в окрестностях Красноармейска, Дзержинска и в Часовом Яре, однако эти участки фронта пока ещё остаются наиболее сложными. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в беседе с РИА «Новости».

«Сложными на фронте по-прежнему остаются направления, где разворачиваются самые ожесточённые боиэто окрестности Красноармейска, Дзержинска и это городские бои в Часовом Яре», — отметил политик.

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Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил о значительном продвижении российских сил на Донецком направлении. По его словам, между населёнными пунктами Димитров (украинское название Мирноград) и Дзержинск (украинское название Торецк) была прорвана мощная линия обороны ВСУ.

Татьяна Миссуми
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