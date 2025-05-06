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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
6 мая, 12:54

Российские военные прорвали линию обороны ВСУ у Дзержинска

Российские военные прорвали линию обороны ВСУ у Дзержинска. Обложка © VK / Минобороны РФ

Российские военные прорвали линию обороны ВСУ у Дзержинска. Обложка © VK / Минобороны РФ

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил в эфире Первого канала о значительном продвижении российских сил на Донецком направлении. По его словам, между населёнными пунктами Димитров (украинское название Мирноград) и Дзержинск (украинское название Торецк) была прорвана мощная линия обороны ВСУ.

«На Донецком направлении у нас хорошие успехи между Мирноградом и Торецком — там прорвали очень серьёзную линию обороны у противника», — сообщил он.

Дзержинск, переименованный Киевом в Торецк в 2016 году, представлял собой ключевой укрепрайон украинских сил с развитой железнодорожной инфраструктурой. С 2014 года ВСУ использовали его как базу для обстрелов Горловки, одного из крупнейших городов ДНР. Об освобождении города Минобороны РФ объявило 7 февраля.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска ведут активные боевые действия в районе Дзержинска. По его словам, на данный момент наблюдается значительная активность Вооружённых сил РФ, а также продолжаются городские бои в Часовом Яре, где противник пока проявляет сопротивление и использует имеющиеся ресурсы.

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Оксана Попова
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