Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил в эфире Первого канала о значительном продвижении российских сил на Донецком направлении. По его словам, между населёнными пунктами Димитров (украинское название Мирноград) и Дзержинск (украинское название Торецк) была прорвана мощная линия обороны ВСУ.

«На Донецком направлении у нас хорошие успехи между Мирноградом и Торецком — там прорвали очень серьёзную линию обороны у противника», — сообщил он.

Дзержинск, переименованный Киевом в Торецк в 2016 году, представлял собой ключевой укрепрайон украинских сил с развитой железнодорожной инфраструктурой. С 2014 года ВСУ использовали его как базу для обстрелов Горловки, одного из крупнейших городов ДНР. Об освобождении города Минобороны РФ объявило 7 февраля.