Российские военные прорвали линию обороны ВСУ у Дзержинска
Российские военные прорвали линию обороны ВСУ у Дзержинска. Обложка © VK / Минобороны РФ
Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил в эфире Первого канала о значительном продвижении российских сил на Донецком направлении. По его словам, между населёнными пунктами Димитров (украинское название Мирноград) и Дзержинск (украинское название Торецк) была прорвана мощная линия обороны ВСУ.
«На Донецком направлении у нас хорошие успехи между Мирноградом и Торецком — там прорвали очень серьёзную линию обороны у противника», — сообщил он.
Дзержинск, переименованный Киевом в Торецк в 2016 году, представлял собой ключевой укрепрайон украинских сил с развитой железнодорожной инфраструктурой. С 2014 года ВСУ использовали его как базу для обстрелов Горловки, одного из крупнейших городов ДНР. Об освобождении города Минобороны РФ объявило 7 февраля.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска ведут активные боевые действия в районе Дзержинска. По его словам, на данный момент наблюдается значительная активность Вооружённых сил РФ, а также продолжаются городские бои в Часовом Яре, где противник пока проявляет сопротивление и использует имеющиеся ресурсы.