Военный эксперт раскрыл, когда начнётся решающая битва за Славянск
Эксперт Дандыкин: Бой за Славянск начнётся после освобождения Красного Лимана
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Битва за Славянск в Донецкой Народной Республике (ДНР) начнётся после освобождения Красного Лимана. Такое мнение выразил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
«Чтобы освободить Славянск, нужно освободить Красный Лиман… Сейчас у нас есть продвижение к Красному Лиману», — подчеркнул эксперт в беседе с aif.ru.
Дандыкин также дополнил, что по другому направлению на пути к Славянску нужно освободить Красноармейск (украинское название — Покровск). По его словам, на этой территории большая агломерация — около 100 километров.
«Там Дружковка, Константиновка, и Краматорск. И дальше уже идёт к северу Славянск», — пояснил эксперт.
Дандыкин выразил мнение, что Славянск, скорее всего, освободят летом. Кроме того, позитивные новости по освобождению Часова Яра могут поступить от ВС РФ уже в ближайшее время, подытожил капитан.
Напомним, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что только освобождение Славянска и восстановление канала «Северский Донец – Донбасс» смогут обеспечить полноценное водоснабжение республики. Политик отметил, что канал представляет собой сложное гидротехническое сооружение, необходимо будет отремонтировать шесть разрушенных водоподъёмных насосных станций, которые пострадали от действий ВСУ.