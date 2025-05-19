Военный эксперт раскрыл, когда начнётся решающая битва за Славянск

Битва за Славянск в Донецкой Народной Республике (ДНР) начнётся после освобождения Красного Лимана. Такое мнение выразил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Чтобы освободить Славянск, нужно освободить Красный Лиман… Сейчас у нас есть продвижение к Красному Лиману», — подчеркнул эксперт в беседе с aif.ru.

Дандыкин также дополнил, что по другому направлению на пути к Славянску нужно освободить Красноармейск (украинское название — Покровск). По его словам, на этой территории большая агломерация — около 100 километров.

«Там Дружковка, Константиновка, и Краматорск. И дальше уже идёт к северу Славянск», — пояснил эксперт.

Дандыкин выразил мнение, что Славянск, скорее всего, освободят летом. Кроме того, позитивные новости по освобождению Часова Яра могут поступить от ВС РФ уже в ближайшее время, подытожил капитан.