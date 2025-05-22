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22 мая, 13:16

Пункт назначения – кладбище: Дрон снял итог штурма границы бойцами ВСУ на 8 квадроциклах

Диверсионная группа ВСУ пыталась прорваться в Курскую область на 8 квадроциклах

Бойцы ВСУ. Обложка © mil.gov.ua

Бойцы ВСУ. Обложка © mil.gov.ua

Диверсионная группа ВСУ предприняла новую попытку прорваться в Курскую область на квадроциклах. По данным Mash, российские военные ликвидировали 14 засланцев около села Весёлое в Глушковском районе, что в 5 км от госграницы с Украиной.

Штурм границы диверсантами ВСУ. Видео © Mash

Диверсанты штурмовали наши рубежи со стороны села Ободы Сумской области Украины на 8 квадроциклах. Российские дроноводы обнаружили их на подъезде к Курской области и мощными ударами отрезали им путь до тыловых позиций наших войск. Атаковали ВСУшников с помощью миномётов и FVP-дроны, ликвидировав их символично у местного кладбища.

Удар по диверсантам ВСУ в Курской области. Фото © Mash

Удар по диверсантам ВСУ в Курской области. Фото © Mash

По данным военкоров, Армия России удерживает контроль за южной стороной границы Тёткино. Преимущественно бои ведутся солдатами 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии у восточной линии — у окраин Тёткино и в хуторе Отрубы.

А накануне стало известно, что российские военные вышли на границу Днепропетровской области. Первые позиции заняли подразделения 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской дважды Краснознаменной дивизии из группировки войск «Центр». Также начались бои за последний участок границы ДНР и Запорожской области.

Два подразделения ВСУ попали под смертоносный «шторм» России по пути на курскую землю
Два подразделения ВСУ попали под смертоносный «шторм» России по пути на курскую землю
Андрей Бражников
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