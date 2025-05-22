Пункт назначения – кладбище: Дрон снял итог штурма границы бойцами ВСУ на 8 квадроциклах

Диверсионная группа ВСУ предприняла новую попытку прорваться в Курскую область на квадроциклах. По данным Mash, российские военные ликвидировали 14 засланцев около села Весёлое в Глушковском районе, что в 5 км от госграницы с Украиной.

Штурм границы диверсантами ВСУ. Видео © Mash

Диверсанты штурмовали наши рубежи со стороны села Ободы Сумской области Украины на 8 квадроциклах. Российские дроноводы обнаружили их на подъезде к Курской области и мощными ударами отрезали им путь до тыловых позиций наших войск. Атаковали ВСУшников с помощью миномётов и FVP-дроны, ликвидировав их символично у местного кладбища.

Удар по диверсантам ВСУ в Курской области. Фото © Mash