Удары возмездия за «фуры смерти» настигли командование ВСУ прямо в штабе СБУ в Сумах
«Военндело»: ВС РФ накрыли ракетами командование ВСУ в штабе СБУ в Сумах
Обложка © Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ДСНС України)
В течение прошедших суток, 2-3 июня, российские вооруженные силы предприняли серию прицельных атак по военной инфраструктуре и местам сосредоточения подразделений в Сумской области. Применялись высокоточные средства, включая управляемые авиабомбы (КАБ) и дроновые боеприпасы. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
По заявлению представителя сопротивления, за сутки обработано 47 ключевых объектов в 16 прифронтовых районах, особенно в Сумском и Шосткинском. Применено более 20 КАБ по узлам сопротивления и арсеналам, около 50 дроновых сбросов по позициям ДРГ, а также FPV-удары по живой силе.
Поражены фортификации и опорные пункты в Середино-Будской, Хотынской, Новослободской громадах. Утверждается об уничтожении складов боеприпасов и баз в Шостке. Нейтрализованы огневые точки в приграничье, что, по данным РФ, сорвало обстрелы.
Российские военные перед ударами веду тщательную проверку целей на отсутствие гражданских. При сегодняшней атаке нанесён существенный урон военному потенциалу противника. Группировка ВСУ в Сумской области понесла потери, логистика нарушена, пишет Лебедев.
А проект «Военное дело» («Военндело») утверждает, что ракетный удар нанесён по корпусу зданий Службы Безопасности Украины в Сумах, находящимся по адресу Герасима Кондратьева, 34. Украинские каналы заявляют о погибших среди офицеров ВСУ и СБУ. По неподтвержденной пока информации, «удары возмездия» накрыли в штабе спецслужбы командование ВСУ, отвечающее за Сумское направление. Под удар попали припаркованные рядом авто, что подтверждает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Напомним, 1 июня ВСУ атаковали военные аэродромы в пяти регионах России. В том числе, беспилотники ударили по военной части в посёлке Средний Иркутской области. Дроны замаскировали в фуре: их спрятали в крыше под фальшивым потолком. В нужный момент беспилотники вылетали при помощи дистанционного управления. Сейчас правоохранительные органы ведут поиск 37-летнего Артёма Тимофеева, который может быть причастен к данной диверсии.