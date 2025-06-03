В течение прошедших суток, 2-3 июня, российские вооруженные силы предприняли серию прицельных атак по военной инфраструктуре и местам сосредоточения подразделений в Сумской области. Применялись высокоточные средства, включая управляемые авиабомбы (КАБ) и дроновые боеприпасы. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

По заявлению представителя сопротивления, за сутки обработано 47 ключевых объектов в 16 прифронтовых районах, особенно в Сумском и Шосткинском. Применено более 20 КАБ по узлам сопротивления и арсеналам, около 50 дроновых сбросов по позициям ДРГ, а также FPV-удары по живой силе.

Поражены фортификации и опорные пункты в Середино-Будской, Хотынской, Новослободской громадах. Утверждается об уничтожении складов боеприпасов и баз в Шостке. Нейтрализованы огневые точки в приграничье, что, по данным РФ, сорвало обстрелы.

Российские военные перед ударами веду тщательную проверку целей на отсутствие гражданских. При сегодняшней атаке нанесён существенный урон военному потенциалу противника. Группировка ВСУ в Сумской области понесла потери, логистика нарушена, пишет Лебедев.