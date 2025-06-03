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Регион
3 июня, 08:09
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‎Удары возмездия за «‎фуры смерти» настигли командование ВСУ прямо в штабе СБУ в Сумах

«‎Военндело»: ВС РФ накрыли ракетами командование ВСУ в штабе СБУ в Сумах

Обложка © Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ДСНС України)

Обложка © Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ДСНС України)

В течение прошедших суток, 2-3 июня, российские вооруженные силы предприняли серию прицельных атак по военной инфраструктуре и местам сосредоточения подразделений в Сумской области. Применялись высокоточные средства, включая управляемые авиабомбы (КАБ) и дроновые боеприпасы. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

По заявлению представителя сопротивления, за сутки обработано 47 ключевых объектов в 16 прифронтовых районах, особенно в Сумском и Шосткинском. Применено более 20 КАБ по узлам сопротивления и арсеналам, около 50 дроновых сбросов по позициям ДРГ, а также FPV-удары по живой силе.

Поражены фортификации и опорные пункты в Середино-Будской, Хотынской, Новослободской громадах. Утверждается об уничтожении складов боеприпасов и баз в Шостке. Нейтрализованы огневые точки в приграничье, что, по данным РФ, сорвало обстрелы.

Российские военные перед ударами веду тщательную проверку целей на отсутствие гражданских. При сегодняшней атаке нанесён существенный урон военному потенциалу противника. Группировка ВСУ в Сумской области понесла потери, логистика нарушена, пишет Лебедев.

А проект «‎Военное дело» («Военндело») утверждает, что ракетный удар нанесён по корпусу зданий Службы Безопасности Украины в Сумах, находящимся по адресу Герасима Кондратьева, 34. Украинские каналы заявляют о погибших среди офицеров ВСУ и СБУ. По неподтвержденной пока информации, «удары возмездия» накрыли в штабе спецслужбы командование ВСУ, отвечающее за Сумское направление. Под удар попали припаркованные рядом авто, что подтверждает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Напомним, 1 июня ВСУ атаковали военные аэродромы в пяти регионах России. В том числе, беспилотники ударили по военной части в посёлке Средний Иркутской области. Дроны замаскировали в фуре: их спрятали в крыше под фальшивым потолком. В нужный момент беспилотники вылетали при помощи дистанционного управления. Сейчас правоохранительные органы ведут поиск 37-летнего Артёма Тимофеева, который может быть причастен к данной диверсии.

Владимир Озеров
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