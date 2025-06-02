В атаке БПЛА на Сибирь подозревают уроженца Донецка: опубликована ориентировка

В рамках расследования массовой атаки беспилотников на российские аэродромы разыскивается 37-летний уроженец Донецка Артём Тимофеев. Об этом сообщает администрация города Усть-Кут в Иркутской области, указывая на возможную причастность мужчины к произошедшему. По предварительным данным, он мог быть владельцем грузовиков, с которых запускались дроны.

По информации Mash, в 2021 году Тимофеев, предположительно, работал в компании «АРС Групп», чьи производственные площадки расположены, в том числе, на Урале. Паспорт он получил в Ростовской области.