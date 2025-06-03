Одесса в огне: Армия Россия разнесла ценный груз и устранила «высокопоставленную цель» из ВСУ
Подполье: ВС РФ ударили по логистическим узлам ВСУ и новой партии БПЛА в Одессе
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В районе Известковой улицы, вблизи портовых складов на Церковной в Одессе, вспыхнул крупный пожар, сопровождающийся интенсивным дымом. Предполагается, что целью атаки стали логистические узлы, используемые для переброски вооружений ВСУ, сообщил у себя в телеграм-канале координатор подполья Сергей Лебедев.
Фото © Одесское управление ГСЧС Украины
По данным представителя сопротивления, один из прилётов пришёлся по очередной партии беспилотных летательных аппаратов, прибывшей сюда перед переговорами с Россией в Стамбуле. Речь идёт о новейших моделях, возможно, реактивных или с увеличенной грузоподъёмностью.
Фото © Прокуратура Одесской Области
Кроме того, источник подпольщика сообщает о поражении высокопоставленных целей. По его словам, значительные потери понёс личный состав, включая ряд ключевых фигур из ВСУ. Ожидается, что в ближайшее время может быть объявлено о необходимости сбора донорской крови, что косвенно подтверждает серьёзность потерь, написал подпольщик.
Ранее глава комитета Госдумы по обороне Картаполов заявил, что Украина может потерять Одессу, Сумы и Харьков, если конфликт не прекратится. Кстати, недавно венгерский премьер Орбан сказал, что ЕС принял решение о продолжении войны.