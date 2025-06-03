Одесса в огне: Армия Россия разнесла ценный груз и устранила «‎высокопоставленную цель» из ВСУ

В районе Известковой улицы, вблизи портовых складов на Церковной в Одессе, вспыхнул крупный пожар, сопровождающийся интенсивным дымом. Предполагается, что целью атаки стали логистические узлы, используемые для переброски вооружений ВСУ, сообщил у себя в телеграм-канале координатор подполья Сергей Лебедев.

Фото © Одесское управление ГСЧС Украины

По данным представителя сопротивления, один из прилётов пришёлся по очередной партии беспилотных летательных аппаратов, прибывшей сюда перед переговорами с Россией в Стамбуле. Речь идёт о новейших моделях, возможно, реактивных или с увеличенной грузоподъёмностью.

Фото © Прокуратура Одесской Области