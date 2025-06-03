Новости СВО. Освобождена Новониколаевка, Киев может потерять Одессу, в Стамбуле достигли договорённостей об обменах, 3 июня Российские дроноводы взяли под контроль дороги на Константиновку, под Сумами ВСУ попали в котёл, в Стамбуле завершился очередной раунд переговоров по ситуации на Украине — дайджест Life.ru. 2 июня, 21:07 15430 15430 Российские подразделения поразили позиции ВСУ у Новониколаевки в Сумской области. Обложка © РИА «Новости» / Сергей Бобылев

Донецкая Народная Республика, 3 июня

На фоне переговоров в Стамбуле российские войска продвигаются в ДНР. В частности, на Константиновском направлении. ВС РФ вблизи Дзержинска (Торецка) совершили рывок в пять километров и выходят к Белой Горе, что может говорить о полном освобождении Дылеевки.

С другой стороны Константиновского участка пришло видео, на котором запечатлено уничтожение финского БТР Sisu XA-180. Его наши дроноводы поразили в районе Яблоновки.

Ещё одним поводом для гордости операторов БПЛА стали жалобы украинских военнослужащих. Оказалось, что наши FPV-дроны долетают до Дружковки.

— Задачи, над которыми работают наши операторы, — контроль над транспортными артериями ВСУ. В первую очередь над теми, по которым идёт снабжение украинской группировки, обороняющей Константиновку, — рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный.

Артиллеристы группировки «Восток» уничтожили пункт временной дислокации противника в районе населённого пункта Комар на Южнодонецком направлении. Видео © Telegram / mod_russia

Сумская область, 3 июня

Сообщается, что в Сумской области наши войска заняли Новониколаевку и продвигаются в Кондратовке, Алексеевке, Яблоновке и в Юнаковке. Украинская сторона признаёт потери.

— Серая зона подобралась к Кондратовке, а севернее Алексеевки появился «мешок» — участок под контролем ВСУ в окружении серой зоны, — пишут украинские ресурсы.

Карта СВО на 3 июня 2025 года. Сумская область. Штурмовые группы продвигаются в окрестностях Яблоновки. Фото © Telegram / https://t.me/divgen

Курская область, 3 июня

Курская область продолжает страдать от атак ВСУ. В небе сбиваются дроны, а на земле отражаются атаки. «Два майора» говорят о наступлении на Тёткино. Как минимум 7 единиц техники противника и 50 человек были брошены в приграничье. Все они пытались развить наступление на Тёткинский и Глушковский районы.

Перспектива приобретения Одессы

Издание Myśl Polska напоминает Киеву, что он может утратить контроль над Одессой. Ссылаясь на слова американского экономиста Джеффри Сакса, оно объясняет, что случится это в случае, если конфликт продолжится.

— Он призывает к прекращению конфликта именно сейчас. Однако эти призывы не могут изменить того факта, что Украина проигрывает и продолжение военных действий грозит ей большим риском, — говорится в публикации.

А судя по прошедшим переговорам в Турции, киевский режим не собирается останавливать боевые действия, а значит, есть перспектива возвращения Одессы в состав России.

Переговоры в Стамбуле

Мужчины в деловых костюмах с российской стороны и в камуфляже с украинской вновь встретились в Стамбуле. Остановки вооружённого конфликта пока не будет, но всё-таки о ряде моментов удалось договориться.

— Мы передаём украинской стороне шесть тысяч тел солдат и офицеров, хранившихся у нас в замороженном виде. Всё, что поддавалось идентификации, мы установили — провели ДНК-тесты, выяснили личности. На следующей неделе эти тела будут переданы, чтобы Украина могла похоронить своих погибших с должным уважением, — заявил глава российской переговорной группы Владимир Мединский.

Автор канала «Старше Эдды» обращает внимание на слова министра обороны Украины, который тоже сказал о передаче шести тысяч тел погибших российских военных. Он считает, что у Киева нет такого количества останков, а Рустем Умеров просто сделал антикризисное заявление, которое должно «сгладить горечь».

Россия и Украина также договорились обмениваться тяжелоранеными бойцами. Планируется, что в ближайшее время каждая сторона передаст по 1000 человек.

На этой же встрече стороны обменялись меморандумами с шагами по окончанию противостояния. Портал Axios сообщает, что Россия потребовала для прекращения огня вывод украинских вооружённых формирований из Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР. Но всё-таки перемирие на отдельных участках фронта возможно. Это будет идти несколько дней и нужно для того, чтобы эвакуировать тела погибших.

— План достаточно подробный, проработанный с нашей стороны. Поэтому украинская сторона решила взять его на изучение. Изучат — ответят. Мы посмотрим, — рассказал Мединский.

Детали украинского документа стали известны ранее. Он оказался в распоряжении СМИ ещё до того, как его получила Россия. В нём Киев требует 30-дневного перемирия, членства в ЕС и НАТО, а также отказывается признать территориальные приобретения России. Вместе с этим режим Зеленского хочет забрать себе наши замороженные активы или получить репарации.

Авторы Даниил Черных