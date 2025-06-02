Мединский: Россия и Украина создадут комиссию для обмена тяжелоранеными бойцами
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Российская и украинская стороны создадут специальную комиссию, которая самостоятельно сможет проводить процесс обмена тяжелоранеными бойцами. Теперь для этого не потребуются различные политические решения и процесс будет более налажен, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.
«Мы договорились, что будут установлены постоянные медицинские комиссии, на основании заключений которых стороны будут, не дожидаясь больших политических решений, формировать списки на обмен тяжелоранеными бойцами», — заявил он журналистам после проведения переговоров в Стамбуле.
Мединский добавил, что подобные обмены «будут проходить регулярно, в рабочем порядке».
Напомним, ранее в Стамбуле завершился второй раунд российско-украинских переговоров, который длился немногим более часа. Была достигнута договорённость об обмене ранеными, тяжелобольными и молодыми пленными военнослужащими (18-25 лет) по принципу «всех на всех». Мединский ранее раскрыл подробности обмена.