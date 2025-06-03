Виктор Орбан обвинил Евросоюз в эскалации украинского конфликта

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил руководство Европейского союза в намеренном продолжении войны на Украине. По его словам, несмотря на мирные инициативы Дональда Трампа, Брюссель выбрал курс на эскалацию конфликта, а не на его урегулирование.

«Заинтересованное в продолжении войны брюссельское руководство сделает всё для того, чтобы силой втянуть Венгрию в провоенную европейскую коалицию», — заявил он в соцсетях.

Орбан добавил, что Будапешт, в отличие от ЕС, продолжает поддерживать дипломатические усилия, направленные на прекращение боевых действий.