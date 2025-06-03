Виктор Орбан обвинил Евросоюз в эскалации украинского конфликта
Орбан: В ЕС приняли решение о продолжении конфликта на Украине
Виктор Орбан. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил руководство Европейского союза в намеренном продолжении войны на Украине. По его словам, несмотря на мирные инициативы Дональда Трампа, Брюссель выбрал курс на эскалацию конфликта, а не на его урегулирование.
«Заинтересованное в продолжении войны брюссельское руководство сделает всё для того, чтобы силой втянуть Венгрию в провоенную европейскую коалицию», — заявил он в соцсетях.
Орбан добавил, что Будапешт, в отличие от ЕС, продолжает поддерживать дипломатические усилия, направленные на прекращение боевых действий.
Ранее Орбан уже заявлял, что его страна не будет участвовать в финансировании планов по созданию миллионной армии Украины. По его словам, главный приоритет Венгрии — защита собственных национальных интересов и безопасности граждан.