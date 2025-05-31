В Европе окрестили союз России и Китая «величайшим вызовом» всему миру
Каллас: ЕС видит в союзе России и Китая величайший вызов
Кая Каллас. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidi
Глава европейской дипломатии Кая Каллас считает союз России и Китая самой серьёзной проблемой для Евросоюза. Её слова приводит Bloomberg.
«Это величайший вызов нашего времени», — заявила Каллас форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.
Европейский дипломат также привела слова американского министра обороны Пита Хегсета, утверждавшего, что Китай представляет опасность для других азиатских стран.
А ранее Life.ru писал, что президент США Дональд Трамп задумал провернуть сделку века с Россией и Китаем. Позднее политолог раскрыл, как три названые страны могут изменить целый мировой порядок.