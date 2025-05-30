Макрон предрёк приход НАТО в Азию

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возможное присутствие северокорейских войск в Европе может привести к вмешательству НАТО в азиатском регионе.

«Если Китай не желает видеть НАТО в Юго-Восточной Азии или вообще в Азии, то он должен не допустить появления КНДР на европейской территории», — подчеркнул Макрон.

Ранее в Минобороны Северной Кореи отметили, что единственным способом гарантировать безопасность США является полный отказ от агрессивной риторики и военных угроз в адрес других стран. А 17 мая Ким Чен Ын призвал армию КНДР сделать поворот в подготовке к войне, а ещё пообещал «с радостью и без сомнений» отправить войска на помощь Армии России.