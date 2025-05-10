Ким Чен Ын обещал «с радостью и без сомнений» отправить войска на помощь Армии России

Пхеньян придёт Москве на помощь, если прислужники Америки не откажутся от своих опасных мыслей о военном нападении на РФ. Это обещание дал лидер КНДР Ким Чен Ын при посещении посольства РФ 9 мая, чьи слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Если закрыть глаза на откровенный характер военных действий украинских марионеток против территориальной целостности ядерного государства, они в конце концов могут отважиться на еще более безрассудные действия. В этом случае такому примеру безрассудства могут последовать первостатейные американские приспешники в лице военных из Сеула» , — предположил Ким Чен Ын.

Он считает, что это безрассудство «будет распространяться, как очень заразный вирус», поэтому такие опасные ошибки нужно исправлять. Ким Чен Ын предупредил, что если американские и западные приспешники, «дешёвки с бракованным оружием» не откажутся от идеи военного вторжения в братскую Россию и снова на неё нападут, он «с радостью и без каких-либо сомнений» прикажет Вооружённым силам КНДР вместе с Российской армией отражать вооружённое нападение. Это полностью соответствует положениям и духу договора между Москвой и Пхеньяном, заметил лидер народной республики.