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26 мая, 13:35

Получивший пощёчину от жены Макрон решил сорвать зло на России и пригрозил санкциями

Макрон заявил, что ЕС будет угрожать России масштабными санкциями

Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о решимости стран Евросоюза оказать давление на Россию. В качестве основного инструмента лидеры европейских стран будут использовать угрозу применения масштабных и очень серьёзных санкций, отметил политик.

«Единственный способ — это угроза масштабных санкций», — заявил Макрон во время выступления во Вьетнаме.

И хотя он выразил одобрение американской инициативы по установлению мира, тем не менее оговорился, заявив, что на текущий момент крайне важно располагать иными рычагами давления, чтобы «вынудить Россию к мирному урегулированию украинского кризиса».

Также в своём выступлении глава Франции указал, что для Парижа и его союзников крайне важно в ближайшее время добиться заключения перемирия. Это послужит основой для последующего диалога о «прочном и справедливом мире», полагает Макрон, которому сегодня утром жена влепила пощёчину.

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Ранее американский лидер Дональд Трамп выразил готовность рассмотреть введение новых ограничительных мер в отношении России. Он уточнил, что подобный шаг может быть предпринят в ответ на масштабный обстрел военных объектов на территории Украины. В Кремле истерику политика связали с усталостью.

Ольга Сливченко
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