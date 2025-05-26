Получивший пощёчину от жены Макрон решил сорвать зло на России и пригрозил санкциями

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о решимости стран Евросоюза оказать давление на Россию. В качестве основного инструмента лидеры европейских стран будут использовать угрозу применения масштабных и очень серьёзных санкций, отметил политик.

«Единственный способ — это угроза масштабных санкций», — заявил Макрон во время выступления во Вьетнаме.

И хотя он выразил одобрение американской инициативы по установлению мира, тем не менее оговорился, заявив, что на текущий момент крайне важно располагать иными рычагами давления, чтобы «вынудить Россию к мирному урегулированию украинского кризиса».

Также в своём выступлении глава Франции указал, что для Парижа и его союзников крайне важно в ближайшее время добиться заключения перемирия. Это послужит основой для последующего диалога о «прочном и справедливом мире», полагает Макрон, которому сегодня утром жена влепила пощёчину.