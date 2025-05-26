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26 мая, 12:46

«Дурачились»: Макрон попытался оправдаться за пощёчину от жены, но вышло не очень

BFMTV: Макрон оправдывает свою жену, от которой прилюдно получил пощёчину

Лидер Франции Эмманюэль Макрон с женой Бриджит. Обложка © ТАСС / ЕРА

Лидер Франции Эмманюэль Макрон с женой Бриджит. Обложка © ТАСС / ЕРА

Лидер Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал резонансное видео, на котором запечатлена пощечина от его супруги Бриджит во время поездки во Вьетнам. В ответ на это президент Пятой Республики заявил, будто подобные проявления чувств в их семье – обычное дело, что многими было воспринято как нелепая попытка оправдать произошедшее.

«Мы препирались, а скорее даже дурачились с моей супругой. Всем необходимо успокоиться и, прежде всего, интересоваться сутью текущих событий», — объяснился политик, его слова приводит BFMTV.

26 мая стало для президента Франции Эмманюэля Макрона днем публичного конфуза во время его визита во Вьетнам. Супруга президента, находившаяся вместе с ним на борту самолета, охладила его пыл перед выходом к ожидающей публике, отвесив ему пощечину прямо перед объективами камер. Этот инцидент вызвал широкий резонанс. Макрона стали высмеивать, а некоторые пользователи Сети с иронией призывали его обратиться за помощью в службу поддержки, намекая на домашнее насилие и необходимость спасения от «жены-тирана».

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Ситуацию уже прокомментировал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, который призвал не злорадствовать Макрону, несмотря на сложные отношения между Россией и Францией. Елисейский дворец лишь коротко подтвердил, что французскому лидеру нанесли телесные повреждения.

Алиса Хуссаин
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