«Дурачились»: Макрон попытался оправдаться за пощёчину от жены, но вышло не очень

Лидер Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал резонансное видео, на котором запечатлена пощечина от его супруги Бриджит во время поездки во Вьетнам. В ответ на это президент Пятой Республики заявил, будто подобные проявления чувств в их семье – обычное дело, что многими было воспринято как нелепая попытка оправдать произошедшее.

«Мы препирались, а скорее даже дурачились с моей супругой. Всем необходимо успокоиться и, прежде всего, интересоваться сутью текущих событий», — объяснился политик, его слова приводит BFMTV.

26 мая стало для президента Франции Эмманюэля Макрона днем публичного конфуза во время его визита во Вьетнам. Супруга президента, находившаяся вместе с ним на борту самолета, охладила его пыл перед выходом к ожидающей публике, отвесив ему пощечину прямо перед объективами камер. Этот инцидент вызвал широкий резонанс. Макрона стали высмеивать, а некоторые пользователи Сети с иронией призывали его обратиться за помощью в службу поддержки, намекая на домашнее насилие и необходимость спасения от «жены-тирана».