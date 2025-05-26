Никто не застрахован: Слуцкий призвал не злорадствовать над опозорившимся Макроном

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал воздержаться от злорадства по поводу пощёчины Эмманюэлю Макрону, несмотря на напряжённые отношения между Россией и Францией. В разговоре с журналистом Life.ru парламентарий подчеркнул, что никто не застрахован от подобных ситуаций.

Слуцкий — о скандальном инциденте с Макроном. Видео © Life.ru

«Макрон ведёт себя недружественно к России, но в данной ситуации советую не злорадствовать — любой может оказаться в сложной ситуации», — сказал Слуцкий.