Никто не застрахован: Слуцкий призвал не злорадствовать над опозорившимся Макроном
Слуцкий призвал не злорадствовать над Макроном, получившим от жены пощёчину
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал воздержаться от злорадства по поводу пощёчины Эмманюэлю Макрону, несмотря на напряжённые отношения между Россией и Францией. В разговоре с журналистом Life.ru парламентарий подчеркнул, что никто не застрахован от подобных ситуаций.
Слуцкий — о скандальном инциденте с Макроном. Видео © Life.ru
«Макрон ведёт себя недружественно к России, но в данной ситуации советую не злорадствовать — любой может оказаться в сложной ситуации», — сказал Слуцкий.
Напомним, инцидент между Эмманюэлем и Брижит Макроном произошёл во время официального визита во Вьетнам. На кадрах, снятых журналистами, видно, как супруга президента даёт ему пощёчину прямо у трапа самолёта. По информации издания RMC, подлинность видео подтвердила пресс-служба Елисейского дворца. Что именно стало причиной ссоры — не сообщается. При этом близкий к Макрону французский источник назвал случившееся моментом близости.
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