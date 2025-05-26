Ущерб репутации: Макрона сочли лузером после оплеухи от жены

Во время официального визита во Вьетнам 26 мая 2025 года президент Франции Эмманюэль Макрон оказался в центре нового скандала: его супруга Брижит публично оттолкнула его, что попало в прямой эфир Associated Press и вызвало бурю обсуждений в соцсетях. Политолог Мовсе Газарян в беседе с «Постньюс» отметил, что этот эпизод лишь подчёркивает уязвимость репутации Макрона.

По мнению эксперта, подобные инциденты не новы для французского лидера — ранее его уже пытались ударить на встрече с избирателями. Однако Газарян считает, что реальный ущерб репутации Макрона наносит не этот случай, а отсутствие значимых достижений за два президентских срока. Он указал, что его правление отмечено чередой неудач и разочарований как во внешней, так и во внутренней политике.