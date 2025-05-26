Ущерб репутации: Макрона сочли лузером после оплеухи от жены
Политолог Газарян назвал Макрона Лузером после публичной пощёчины от жены
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Во время официального визита во Вьетнам 26 мая 2025 года президент Франции Эмманюэль Макрон оказался в центре нового скандала: его супруга Брижит публично оттолкнула его, что попало в прямой эфир Associated Press и вызвало бурю обсуждений в соцсетях. Политолог Мовсе Газарян в беседе с «Постньюс» отметил, что этот эпизод лишь подчёркивает уязвимость репутации Макрона.
По мнению эксперта, подобные инциденты не новы для французского лидера — ранее его уже пытались ударить на встрече с избирателями. Однако Газарян считает, что реальный ущерб репутации Макрона наносит не этот случай, а отсутствие значимых достижений за два президентских срока. Он указал, что его правление отмечено чередой неудач и разочарований как во внешней, так и во внутренней политике.
Газарян также подчеркнул, что попытки Макрона подражать стилю других лидеров, таких как Владимир Путин или Владимир Зеленский, не принесли ему популярности среди избирателей. По словам политолога, удержание власти Макроном обеспечивается лишь поддержкой элит, стремящихся блокировать более радикальные силы.
Не успев оправиться от слухов о якобы спрятанном пакетике с наркотиками, Макрон оказался в центре нового инцидента. Во время прибытия в Ханой камеры запечатлели, как его супруга Брижит, стоя за дверью самолёта, резко оттолкнула лицо мужа руками. Ошеломлённый Макрон быстро пришёл в себя и помахал встречающим, в то время как Брижит, не показав лица, спустилась по трапу, проигнорировав предложенную мужем руку. Елисейский дворец сначала отрицал подлинность видео, но затем источник из окружения президента сообщил французским СМИ, что это была «незначительная размолвка».