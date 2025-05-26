Макрон прилюдно получил по губам от жены во время визита в Ханой
RMC: На камеры попал момент, как первая леди Франции даёт пощёчину Макрону
Эмманюэль и Брижит Макрон. Обложка © ТАСС / ABACA / Tschaen Eric
Журналисты случайно стали свидетелями супружеской ссоры между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и его супругой Брижит. В объектив камеры попал момент, как супруга французского лидера даёт ему пощёчину. Инцидент вызвал широкое обсуждение среди общественности, передаёт издание RMC.
Эмманюэль Макрон получил пощёчину от супруги. Видео © X / EllaKelian
«Кадры <…> вызвали широкий резонанс в социальных сетях», — говорится в материале.
На кадрах, подлинность которых подтвердил Елисейский дворец, видно, как жена президента даёт ему рукой по губам при открытии двери самолёта. Что стало причиной ссоры между супружеской пары неизвестно. В этот момент президент Франции в сопровождении Брижит Макрон находился в аэропорту Ханоя.
Далеко не первый раз Елисейскому дворцу приходится оправдываться за неудобные кадры с участием французского лидера. Ранее Life.ru сообщал, как Эмманюэль Макрон и Фридрих Мерц спалились с «белым порошком» в поезде из Киева. В купе к политикам зашли журналисты и застали их в двусмысленной ситуации. На появившихся в Сети кадрах видно, что на столе перед Макроном и Мерцем лежат небольшой пакетик с белым порошком и специфическая ложечка. Заметив камеры, президент Франции сначала схватил салфетку одной рукой, затем прикрыл её другой.