«Заткнуть рот»: Профайлер «прочитал» эмоции Макрона и его жены после пощёчины

Профайлер Илья Анищенко оценил неловкую ситуацию, в которую попали президент Франции Эмманюэль Макрон и его супруга Брижит. В беседе с Life.ru он назвал пощёчину, которой первая леди «наградила» мужа, искренней.

По мнению эксперта по мимике и жестам, удар — это не постановка и не шутка, что подтверждает искренняя реакция обоих супругов.

Во-первых, реакция у Макрона искренняя, то есть он пытается защититься рукой, оттолкнуть её руку. После он искренне пугается, когда видит, что дверь самолёта уже открыта. А когда он выходит, у него поджаты губы, он недоволен. Её лицо тоже напряжено, и губы напряжены, то есть она тоже чем-то недовольна. Илья Анищенко Профайлер

Макрон пытается «исправить» неловкую ситуацию неестественной широкой улыбкой — так было и во время знаменитого инцидента с салфеткой. Ему хочется казаться сильным, чтобы никто не заметил его испуга и стыда, отмечает профайлер.

«Здесь был какой-то конфликт, какая-то перепалка. Пощечины не было, просто она его толкнула. Может быть, он что-то ей сказал неприятное, как будто пыталась рукой заткнуть ему рот», — добавил Анищенко. — «Но всё естественно, реально и по-настоящему».