«Заткнуть рот»: Профайлер «прочитал» эмоции Макрона и его жены после пощёчины
Профайлер Анищенко счёл пощёчину от жены Макрона искренней
Президент Франции Эмманюэль Макрон и первая леди Франции Брижит Макрон. Обложка © ТАСС/EPA
Профайлер Илья Анищенко оценил неловкую ситуацию, в которую попали президент Франции Эмманюэль Макрон и его супруга Брижит. В беседе с Life.ru он назвал пощёчину, которой первая леди «наградила» мужа, искренней.
По мнению эксперта по мимике и жестам, удар — это не постановка и не шутка, что подтверждает искренняя реакция обоих супругов.
Во-первых, реакция у Макрона искренняя, то есть он пытается защититься рукой, оттолкнуть её руку. После он искренне пугается, когда видит, что дверь самолёта уже открыта. А когда он выходит, у него поджаты губы, он недоволен. Её лицо тоже напряжено, и губы напряжены, то есть она тоже чем-то недовольна.
Макрон пытается «исправить» неловкую ситуацию неестественной широкой улыбкой — так было и во время знаменитого инцидента с салфеткой. Ему хочется казаться сильным, чтобы никто не заметил его испуга и стыда, отмечает профайлер.
«Здесь был какой-то конфликт, какая-то перепалка. Пощечины не было, просто она его толкнула. Может быть, он что-то ей сказал неприятное, как будто пыталась рукой заткнуть ему рот», — добавил Анищенко. — «Но всё естественно, реально и по-настоящему».
Напомним, журналисты случайно стали свидетелями супружеской ссоры между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и его супругой Брижит. В объектив камеры попал момент, как супруга французского лидера даёт ему пощёчину. Инцидент вызвал широкое обсуждение среди общественности. Елисейский дворец сначала поспешил опровергнуть подлинность видео, но затем Парижу пришлось подтвердить факт.