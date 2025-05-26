Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 мая, 09:41

«Заткнуть рот»: Профайлер «прочитал» эмоции Макрона и его жены после пощёчины

Профайлер Анищенко счёл пощёчину от жены Макрона искренней

Президент Франции Эмманюэль Макрон и первая леди Франции Брижит Макрон. Обложка © ТАСС/EPA

Президент Франции Эмманюэль Макрон и первая леди Франции Брижит Макрон. Обложка © ТАСС/EPA

Профайлер Илья Анищенко оценил неловкую ситуацию, в которую попали президент Франции Эмманюэль Макрон и его супруга Брижит. В беседе с Life.ru он назвал пощёчину, которой первая леди «наградила» мужа, искренней.

По мнению эксперта по мимике и жестам, удар — это не постановка и не шутка, что подтверждает искренняя реакция обоих супругов.

Во-первых, реакция у Макрона искренняя, то есть он пытается защититься рукой, оттолкнуть её руку. После он искренне пугается, когда видит, что дверь самолёта уже открыта. А когда он выходит, у него поджаты губы, он недоволен. Её лицо тоже напряжено, и губы напряжены, то есть она тоже чем-то недовольна.

Илья Анищенко

Профайлер

Макрон пытается «исправить» неловкую ситуацию неестественной широкой улыбкой — так было и во время знаменитого инцидента с салфеткой. Ему хочется казаться сильным, чтобы никто не заметил его испуга и стыда, отмечает профайлер.

«Здесь был какой-то конфликт, какая-то перепалка. Пощечины не было, просто она его толкнула. Может быть, он что-то ей сказал неприятное, как будто пыталась рукой заткнуть ему рот», — добавил Анищенко. — «Но всё естественно, реально и по-настоящему».

«Для него смерти подобно»: Эксперт по лжи раскрыл причину реакции Макрона, застуканного с салфеткой
«Для него смерти подобно»: Эксперт по лжи раскрыл причину реакции Макрона, застуканного с салфеткой

Напомним, журналисты случайно стали свидетелями супружеской ссоры между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и его супругой Брижит. В объектив камеры попал момент, как супруга французского лидера даёт ему пощёчину. Инцидент вызвал широкое обсуждение среди общественности. Елисейский дворец сначала поспешил опровергнуть подлинность видео, но затем Парижу пришлось подтвердить факт.

Ольга Годуненко
  • Новости
  • Брижит Макрон
  • Эмманюэль Макрон
  • Комментарии Лайфу
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar