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26 мая, 10:23

Елисейский дворец углядел «руку Кремля» в пощёчине Макрону от жены

RMC: Елисейский дворец подтвердил подлинность видео с пощёчиной Макрону от жены

Эмманюэль Макрон c супругой. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Эмманюэль Макрон c супругой. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Елисейский дворец подтвердил достоверность видеозаписи, на которой запечатлён момент, как по прибытии во Вьетнам президент Франции Эмманюэль Макрон получил по губам от супруги Брижит на глазах у журналистов. В Париже объяснили, что между супругами произошла ссора, в результате которой первая леди страны не смогла сдержать эмоции.

Как передаёт RMC, изначально Елисейский дворец ставил под сомнение подлинность опубликованных видео и изображений. Представители дворца заявляли, что эти материалы могли быть созданы с помощью искусственного интеллекта и якобы распространялись пророссийскими группами. Тем не менее позднее администрация президента Франции была вынуждена признать подлинность видеозаписи.

Источник, приближённый к французскому лидеру, назвал произошедшее моментом близости.

«Это был момент близости, когда президент и его супруга в последний раз расслабились перед началом поездки, посмеявшись», — сказал он.

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Напомним, что ранее в Сети стало активно распространяться видео, на котором видно, как первая леди Франции ударила по губам Эмманюэля Макрона. Инцидент произошёл во время их визита в Ханой. В беседе с Life.ru профайлер рассказал, что пощёчина от жены Макрона была искренней.

Ольга Сливченко
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