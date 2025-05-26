Елисейский дворец углядел «руку Кремля» в пощёчине Макрону от жены

Елисейский дворец подтвердил достоверность видеозаписи, на которой запечатлён момент, как по прибытии во Вьетнам президент Франции Эмманюэль Макрон получил по губам от супруги Брижит на глазах у журналистов. В Париже объяснили, что между супругами произошла ссора, в результате которой первая леди страны не смогла сдержать эмоции.

Как передаёт RMC, изначально Елисейский дворец ставил под сомнение подлинность опубликованных видео и изображений. Представители дворца заявляли, что эти материалы могли быть созданы с помощью искусственного интеллекта и якобы распространялись пророссийскими группами. Тем не менее позднее администрация президента Франции была вынуждена признать подлинность видеозаписи.

Источник, приближённый к французскому лидеру, назвал произошедшее моментом близости.