«Брижит русская шпионка?»: Скандал с пощёчиной Макрону поверг французов в замешательство
Глава партии «Вставай, Франция» Дюпон-Эньян высмеял пощёчину Макрону от жены
Обложка © РИА «Новости» / Павел Бедняков
Политик Дюпон-Эньян не упустил возможности подшутить над инцидентом, когда президент Франции Эмманюэль Макрон получил пощёчину от своей жены. Своим мнением лидер партии «Вставай, Франция» поделился в соцсети Х.
«После обвинений в адрес ИИ и российских служб Елисейский дворец теперь говорит о «моменте разрядки». Что, если Брижит была русской шпионкой?» — сыронизировал французский политик.
Напомним, журналисты случайно стали свидетелями супружеской ссоры между Макроном и его супругой Брижит во время их прибытия во Вьетнам. В объектив камеры попал момент, как жена французского лидера даёт ему пощёчину. Елисейский дворец сначала поспешил опровергнуть подлинность видео, но затем Парижу пришлось подтвердить факт.