«Брижит русская шпионка?»: Скандал с пощёчиной Макрону поверг французов в замешательство

Политик Дюпон-Эньян не упустил возможности подшутить над инцидентом, когда президент Франции Эмманюэль Макрон получил пощёчину от своей жены. Своим мнением лидер партии «Вставай, Франция» поделился в соцсети Х.

«После обвинений в адрес ИИ и российских служб Елисейский дворец теперь говорит о «моменте разрядки». Что, если Брижит была русской шпионкой?» — сыронизировал французский политик.