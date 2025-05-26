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Регион
26 мая, 10:09

«Брижит русская шпионка?»: Скандал с пощёчиной Макрону поверг французов в замешательство

Глава партии «Вставай, Франция» Дюпон-Эньян высмеял пощёчину Макрону от жены

Обложка © РИА «Новости» / Павел Бедняков

Обложка © РИА «Новости» / Павел Бедняков

Политик Дюпон-Эньян не упустил возможности подшутить над инцидентом, когда президент Франции Эмманюэль Макрон получил пощёчину от своей жены. Своим мнением лидер партии «Вставай, Франция» поделился в соцсети Х.

«После обвинений в адрес ИИ и российских служб Елисейский дворец теперь говорит о «моменте разрядки». Что, если Брижит была русской шпионкой?» — сыронизировал французский политик.

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Напомним, журналисты случайно стали свидетелями супружеской ссоры между Макроном и его супругой Брижит во время их прибытия во Вьетнам. В объектив камеры попал момент, как жена французского лидера даёт ему пощёчину. Елисейский дворец сначала поспешил опровергнуть подлинность видео, но затем Парижу пришлось подтвердить факт.

Наталья Демьянова
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