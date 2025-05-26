«Может, это была «рука Кремля?» Захарова предложила Макрону, как оправдаться за пощёчину

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала сегодняшний инцидент с пощёчиной президенту Франции Эмманюэлю Макрону от его супруги Брижит по прилёте в столицу Вьетнама Ханой. В своём телеграм-канале она предположила, как на этот раз Елисейский дворец оправдает скандальное поведение четы и превратить «очередной эмманюэль-гейт» в мем.

«Первая леди решила взбодрить супруга нежным поглаживанием по щеке и не рассчитала силы? Подавала салфетку, но промазала? Хотела поправить воротничок, а дотянулась до любимой физиономии? Споткнулась и была остановлена в падении надёжным лицом президента Франции?» — с иронией отметила представитель МИД.

Также Захарова считает, что представители французской стороны обязательно попробуют связать случившееся с вмешательством России. «Может, это была «рука Кремля» — оставила в конце своего поста риторический вопрос представитель российского МИД.