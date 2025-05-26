«Может, это была «рука Кремля?» Захарова предложила Макрону, как оправдаться за пощёчину
Захарова пошутила, что Макрону дала пощёчину «рука Кремля»
Мария Захарова. Обложка ©Telegram / МИД России
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала сегодняшний инцидент с пощёчиной президенту Франции Эмманюэлю Макрону от его супруги Брижит по прилёте в столицу Вьетнама Ханой. В своём телеграм-канале она предположила, как на этот раз Елисейский дворец оправдает скандальное поведение четы и превратить «очередной эмманюэль-гейт» в мем.
«Первая леди решила взбодрить супруга нежным поглаживанием по щеке и не рассчитала силы? Подавала салфетку, но промазала? Хотела поправить воротничок, а дотянулась до любимой физиономии? Споткнулась и была остановлена в падении надёжным лицом президента Франции?» — с иронией отметила представитель МИД.
Также Захарова считает, что представители французской стороны обязательно попробуют связать случившееся с вмешательством России. «Может, это была «рука Кремля» — оставила в конце своего поста риторический вопрос представитель российского МИД.
Напомним, что ранее представители прессы невольно стали свидетелями семейного конфликта между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и его супругой Брижит. На видеозаписи был запечатлён момент, когда первая леди государства наносит ему пощёчину. Произошедшее быстро стало предметом широкого общественного резонанса. Примечательно, что Елисейский дворец изначально опровергал достоверность кадров, но затем был вынужден официально признать факт удара по президентскому лицу. Сам же глава государства попытался сгладить ситуацию, в шутку заявив, что они с Брижит просто «дурачились».
Это уже второй скандал с Макроном за последнее время. Напомним, что в начале мая пользователи соцсетей заподозрили в возможном употреблении наркотических веществ президента Франции и немецкого канцлера Фридриха Мерца. Причиной послужила видеозапись, сделанная журналистами в купе поезда по пути из Киева. На столе перед политиками лежали небольшой пакет с белым порошком и ложечка, характерная для употребления определенных субстанций. Позднее во Франции оправдались, что это якобы была всего лишь салфетка, а не запрещённые вещества.