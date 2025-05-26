Психолог рассказала, как сохранить лицо, если жена прилюдно унизила. Спойлер: Макрон так и поступил
Психолог Миллер посоветовала Макрону дома «устроить мощные разборки» с женой
Президент Франции Эмманюэль Макрон и первая леди Франции Брижит. Обложка © IPA/ABACA/Iacobucci Marco
Пощёчины и оплеухи со стороны жены — это мощное унижение мужчины и его достоинства, и в случае с президентом Франции Эмманюэлем Макроном это совершенно недопустимое поведение. Об этом в беседе с Life.ru заявила психолог Александра Миллер.
Это неуважение к мужчине в любом случае, потому что всегда можно договориться, обсудить и ни в коем случае не унижать прилюдно. Иначе это сразу «отрезает» мужчине его достоинства и все его «причиндалы». В случае Брижит Макрон это вообще недопустимо. Нужно понимать, что ты находишься на мировой арене, и каждый твой чих обсуждается в СМИ, и всё это накладывает определённый отпечаток. Ты не можешь вести себя как другая среднестатистическая женщина.
Если женщина позволяет себе такое поведение, то либо у мужчины проблемы с самооценкой, и для него нормальны подобные унижения, либо он своим поведением настолько допёк жену, что та не сдержалась, считает Миллер.
Мужьям, которых прилюдно оскорбила или ударила жена, психолог советует не обращать внимания и продолжать вести себя, как ни в чём не бывало. Если вы находитесь в компании, можно перевести инцидент в шутку, заявив, что у вас такие «игры» (что, кстати, и сделал Макрон). А вот дома стоит «устроить мощные разборки», расставить все точки над і, и, возможно, прекратить общение с женой.
Напомним, журналисты случайно стали свидетелями супружеской ссоры между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и его супругой Брижит. В объектив камеры попал момент, как супруга французского лидера даёт ему пощёчину. Инцидент вызвал широкое обсуждение среди общественности. Елисейский дворец сначала поспешил опровергнуть подлинность видео, но затем Парижу пришлось подтвердить факт. Сам же Макрон отшутился, что они с Брижит просто дурачились.