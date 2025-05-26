Психолог рассказала, как сохранить лицо, если жена прилюдно унизила. Спойлер: Макрон так и поступил

Это неуважение к мужчине в любом случае, потому что всегда можно договориться, обсудить и ни в коем случае не унижать прилюдно. Иначе это сразу «отрезает» мужчине его достоинства и все его «причиндалы». В случае Брижит Макрон это вообще недопустимо. Нужно понимать, что ты находишься на мировой арене, и каждый твой чих обсуждается в СМИ, и всё это накладывает определённый отпечаток. Ты не можешь вести себя как другая среднестатистическая женщина.